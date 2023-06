Frank de Boer kan Marcel Keizer opvolgen: voormalig bondscoach in gesprek met Al-Jazira

Alle selecties voor Nations Lea­gue-eindronde in Nederland bekend

Alle bondscoaches van de deelnemende landen aan de Nations League Finales hebben, net als hun Nederlandse collega Ronald Koeman, de spelers geselecteerd voor het finaletoernooi van de Nations League. De Italianen nemen het 15 juni in de halve finale op tegen Spanje. De eindstrijd tegen Nederland of Kroatië is op 18 juni.