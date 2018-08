Frankfurt moet verdediger Chandler een half jaar missen

Brugdrama Spelers Sampdoria en Genoa gebroeder­lijk naast elkaar bij staatsbe­gra­fe­nis

15:28 De rivaliteiten tussen Sampdoria en Genoa is door de tragische gebeurtenissen van deze week even naar de achtergrond verdreven. De spelers van de twee Serie A-clubs die de havenstad rijk is, woonden vanmorgen gezamenlijk de staatsbegrafenis bij voor de slachtoffers van de brugramp van dinsdagochtend.