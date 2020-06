Frankfurt wil onmogelijke mogelijk maken: ‘Bayern een klasse apart’

Ook voor Liverpool dreigt ongemakke­lij­ke prijsuit­rei­king

10:28 De Premier League gaat volgende week weer van start en daarmee komt ook de titel voor Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum dichterbij. Logischerwijs wordt er in Engeland hard nagedacht over hoe Liverpool het landskampioenschap moet vieren als het zo ver is. En een anderhalvemeterviering zoals Red Bull Salzburg ook overkwam, is heel dicht bij.