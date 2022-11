Frankrijk in shock na plotselinge dood scheidsrechter Johan Hamel (42)

De Franse scheidsrechtersbond maakte het trieste nieuws vandaag bekend. Hamel was een vast gezicht bij Ligue 1-wedstrijden. 10 dagen terug floot hij zijn laatste wedstrijd en afgelopen zondag was hij nog VAR bij Paris Saint-Germain - AJ Auxerre. Hij floot in totaal 136 wedstrijden in de Ligue 1 en floot er 85 in de Ligue 2. Bij de Champions League was hij af en toe VAR.