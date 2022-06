Frankrijk jaagt in Oostenrijk op eerste zege in Nations League, Denemarken treft Kroatië

Debuut Senesi Argentijn­se media lyrisch na grote Lionel Mes­si-show: ‘Hij is onze trapezekun­ste­naar en killer ineen’

Lionel Messi heeft hoogstpersoonlijk Estland afgedroogd. In een oefenwedstrijd in het Spaanse Pamplona maakte de sterspeler vijf goals in een duel dat met 5-0 werd gewonnen. Voor Feyenoord-verdediger Marcos Senesi was het ook een mooie avond: hij debuteerde voor Argentinië.

6 juni