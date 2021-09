Frankrijk laat punten liggen tegen Bosnië, Bozenik weet voor Slowakije wel te scoren

Frankrijk, koploper in Groep D, had het lastig tegen Bosnië en Herzegovina. De Fransen met Karim Benzema, Antoine Griezmann en Kylian Mbappé in de voorhoede kregen in de 36ste minuut een tegentreffer te verwerken. Edin Dzeko profiteerde van een fout in de verdediging en schoot van net buiten het strafschopgebied de bal met zijn linkervoet langs doelman Hugo Lloris. Vier minuten later kopte Griezmann, die het seizoen afmaakt bij Atlético Madrid, de gelijkmaker binnen. Vlak na rust kreeg Jules Kounde na bestudering van de videobeelden rood van scheidsrechter Sandro Scharer, waardoor Frankrijk verder moest met een man minder. Gescoord werd er niet meer.



Frankrijk gaat in de poule met 8 punten uit vier wedstrijden aan de leiding. Oekraïne, dat met 2-2 gelijkspeelde tegen Kazachstan, staat tweede op 4 punten achterstand. Finland heeft twee wedstrijden minder gespeeld en volgt met 2 punten.

Bozenik scoort voor Slowakije

Waar Robert Bozenik zoveel moeite had om voor Feyenoord te scoren, wist hij vanavond met Slowakije op bezoek bij Slovenië wel het net te vinden. Na iets meer dan een half uur spelen kopte de aan Fortuna Düsseldorf uitgeleende spits uit een voorzet van Vladimir Weiss raak. Genoeg voor de winst was het niet, want Slovenië maakte tien minuten later via Petar Stojanovic de gelijkmaker. In dezelfde poule speelden Rusland en Kroatië met 0-0 gelijk, waardoor die landen met allebei 7 punten aan de leiding blijven staan. Malta won in dezelfde groep met 3-0 van Cyprus.

Volledig scherm Robert Bozenik. © REUTERS

Denemarken deed goede zaken tegen Schotland. De in groep F nog ongeslagen Denen waren in Kopenhagen door treffers van Daniel Wass en Joakim Maehle met 2-0 te sterk. Israël won met 4-0 van de Faëroer Eilanden en klimt naar de tweede plaats. Oostenrijk zegevierde met 0-2 op bezoek bij Moldavië.

In groep A ging alle aandacht uit naar Cristiano Ronaldo. De Portugees kon tegen Ierland zijn 110de interlandtreffer maken en kreeg na een kwartier spelen de ultieme kans om de recordgoal te scoren, maar een omstreden penalty ging er niet in. Nadat Ierland vlak voor rust op voorsprong kwam en Portugal er in de tweede helft maar niet in slaagde om de gelijkmaker te maken, was het toch weer Ronaldo die een minuut voor tijd de 1-1 maakte. In de zesde minuut van de blessuretijd maakte Ronaldo er zelfs nog 2-1 van. Goed voor de winst en voor zijn 111de treffer voor zijn land.



Luxemburg won in eigen land met 2-1 van Azerbeidzjan, dat nog altijd puntloos onderaan staat. Luxemburg staat met een wedstrijd minder gespeeld 4 punten achter Portugal.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo viert de 2-1. © AFP