Frankrijk verslaat titelverdediger Portugal en plaatst zich voor finaleronde

Het duel tussen de nummers 1 en 2 uit de groep ging van start zonder Kylian Mbappé, die niet fit genoeg was om aan de wedstrijd deel te nemen. Bij afwezigheid van de 21-jarige speler bestond de voorhoede van Les Bleus uit Antoine Griezmann, Anthony Martial en Kingsley Coman. Vorige maand eindigde het duel tussen de wereldkampioen en de Europees kampioen in het Stade de France in 0-0. Beide landen hadden hun andere wedstrijden in de groep allemaal gewonnen. In Lissabon stond de groepswinst en daarmee plaatsing voor de finaleronde op het spel. Portugal won vorig jaar de eerste editie van de Nations League, door Oranje in de finale in Porto met 1-0 te verslaan.



Portugal, dat afgelopen woensdag in een oefenduel met 7-0 won van Andorra, begon goed aan het duel. Het waren echter de Fransen die in een gelijkopgaande partij na 54 minuten op voorsprong kwamen. N'Golo Kanté reageerde attent op een tegengehouden inzet van Adrien Rabiot en schoot van dichtbij de 0-1 tegen de touwen. Portugal was in de slotfase onder andere nog met Cristiano Ronaldo dicht bij de gelijkmaker, maar tevergeefs: het duel eindigde in 0-1 en Frankrijk is door naar de finaleronde. Voor Portugal zit de Nations League er al op.