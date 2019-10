Frankrijk vervangt zwaargeblesseerde Lloris: lang hersteltraject wacht

Deschamps heeft ook nog een ander ding op te lossen. Bayern München wil Lucas Hernández niet afstaan aan de nationale ploeg van Frankrijk. De Franse verdediger heeft last van een knie en ontbrak daarom deze week in het zo overtuigend gewonnen duel in de Champions League met Tottenham Hotspur (2-7) en de verloren competitiewedstrijd tegen TSG Hoffenheim (1-2). Deschamps heeft Hernández desondanks wel opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen IJsland en Turkije.



,,We zullen de medische staf van het Franse elftal vertellen dat Lucas zich niet goed voelt en dat hij geblesseerd is”, zei directeur Hasan Salihamidzic. Hij heeft de nationale bond van Oostenrijk ook al laten weten dat David Alaba niet kan spelen voor zijn land. Alaba heeft tegen de Spurs een breukje in een rib opgelopen. ,,We zullen deze twee spelers niet afstaan”, aldus Salihamidzic.



De wereldvoetbalbond FIFA verplicht de clubs echter om hun opgeroepen internationals wel af te staan aan de nationale elftallen. ,,De spelers zullen zich moeten melden, zodat ook bij hun nationale ploeg de diagnose kan worden gesteld”, zei trainer Niko Kovac van Bayern.