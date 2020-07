Franse aanklagers willen Benzema laten berechten voor afpersen Valbuena

Portugese bekerfina­le van Lissabon naar Coimbra

18:43 De Portugese bekerfinale tussen Benfica en FC Porto wordt niet zoals de laatste jaren gebruikelijk in Estádio Nacional gespeeld, maar in Coimbra. Volgens de Portugese gezondheidsautoriteiten is het nationale stadion, gelegen aan de rand van hoofdstad Lissabon, niet ‘coronaproof’. Het stadion in Coimbra, dat ruim 200 kilometer ten noorden van Lissabon ligt, is wel goedgekeurd. De eindstrijd, die eerder voor eind mei op de agenda stond, wordt op 1 augustus gespeeld.