Franse kraker tussen Lyon en Marseille definitief gestaakt, twee uur nadat Payet werd bekogeld

De spelers van Olympique Lyon kwamen om 22.00 uur nog wel terug op het veld, maar de spelers van Olympique Marseille bleven in de kleedkamer. Om 22.42 uur werd door de stadionspeaker omgeroepen dat de wedstrijd definitief gestaakt is. Op dat moment zaten er nog duizenden fans in het stadion. Twee uur eerder, om 20.49 uur, werd de wedstrijd al stilgelegd nadat Payet werd bekogeld bij de cornervlag.



De 38-voudig international van Frankrijk kreeg in de vierde minuut een gevuld flesje vol tegen zijn oor aan, toen hij bukte om de bal goed te leggen bij een hoekschop. De fan die het flesje gooide is inmiddels opgepakt en uit het stadion gezet. De stadionspeaker van Olympique Lyon, de club van trainer Peter Bosz, heeft in ruime uur dat de wedstrijd stillag de supporters verzocht om zich de rest van de avond te gedragen. Als dat niet gebeurt, zal de wedstrijd definitief gestaakt worden.



Het stadion in Lyon bleef lange tijd nog vol, maar twee uur lang was er op het veld niets te zien. Daarop besloten vooral ouders met kinderen de weg naar huis maar in te zetten op de late zondagavond. De spelers van Olympique Marseille wilden niet meer verder en ook scheidsrechter Ruddy Buquet voelde daar weinig voor, maar de spelers van Olympique Lyon en de Franse voetbalbond wilden graag dat de wedstrijd toch hervat zou worden. Dat gebeurde na twee uur lang gesteggel uiteindelijk dus niet.