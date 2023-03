Franse voetbalbond ontslaat Corinne Diacre nadat belangrijke speelsters in opstand kwamen

Volgens de Franse bond zijn de problemen nu “onomkeerbaar” geworden en daarom is besloten afscheid te nemen van Diacre. De 48-jarige Diacre begon in 2017 als bondscoach en had nog een contract tot volgend jaar, als de Olympische Spelen in Parijs worden gehouden. Eerder deze week zei ze nog dat ze niet dacht aan opstappen en dat ze deel uitmaakte van een “lastercampagne”. Van 2007 tot 2013 was Diacre al assistent bij de Franse vrouwenploeg, waarvoor ze zelf veertien keer scoorde in 121 interlands tussen 1993 en 2005.