Frenkie de Jong behoort tot nieuwe groep aanvoerders in vijfde seizoen bij FC Barcelona

In het verleden droegen ook Johan Cruijff en Philip Cocu regelmatig de aanvoerdersband met de Catalaanse vlag. Zoals gebruikelijk bij FC Barcelona en Real Madrid is er een groepje aanvoerders aangewezen met daarbij een duidelijke pikorde. Daarbij wordt vooral gekeken naar het aantal dienstjaren bij de club.



Het betekent bij Barcelona dat Sergi Roberto (31) vanaf nu de eerste aanvoerder is. De rechtsback/rechtshalf speelt al sinds zijn veertiende bij Barcelona, waar de Catalaan nu 349 duels in de hoofdmacht heeft gespeeld. Sergi Roberto is de opvolger van Sergio Busquets, die twee jaar geleden de rol kreeg nadat Lionel Messi naar Parijs was vertrokken. Daarvoor waren de eveneens bij Barcelona groot geworden Carles Puyol, Xavi Hernández en Andrés Iniesta vijftien jaar lang de aanvoerders in Camp Nou.

De Duitse doelman Marc-André ter Stegen (31) is de nummer twee in de pikorde, gevolgd door verdediger Ronald Araújo (24) uit Uruguay. Frenkie de Jong is de nummer vier in de pikorde. Hij zal de band dus alleen dragen op de momenten dat Sergi Roberto, Ter Stegen en Araújo straks niet op het veld staan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Jong maakte in de zomer van 2019 voor 86 miljoen euro de overstap van Ajax naar FC Barcelona, de droomclub uit zijn jeugd waar hij op vakanties wel eens kwam. De middenvelder uit Arkel kende vorig jaar een zeer roerige zomer en werd naar de uitgang gewerkt door voorzitter Joan Laporta die ruimte wilde creëren in zijn spelersbudget, maar De Jong weigerde te verkassen naar het zeer geïnteresseerde Manchester United van zijn oude coach Erik ten Hag. De Jong knokte zich weer in de ploeg en was een belangrijke schakel in het team dat vorig seizoen overtuigend kampioen werd in La Liga, al gebeurde dat zelden met frivool voetbal.

Vorig seizoen al eens aanvoerder

De Jong staat na vier seizoenen bij Barcelona op 183 wedstrijden voor de club waar hij in vier jaar al vijf verschillende trainers (Ernesto Valverde, Quique Setién, Ronald Koeman, Sergi Barjuán en Xavi) heeft gehad. Daarin was hij goed voor 26 doelpunten en 31 assists. Eind vorig seizoen mocht De Jong de aanvoerdersband al eens dragen. Dat was op 23 mei in speelronde 36, toen Barcelona al ruim een week kampioen was. De Jong droeg de band bij de 3-1 nederlaag bij Real Valladolid en was na afloop kritisch op zijn ploeg, maar ook dankbaar voor zijn debuut als aanvoerder. ,,Er zijn geen excuses, want bij deze club moet je altijd winnen. Ze hebben hun leven op het spel gezet en wij waren niet goed. Ik ben trots dat ik de band mocht dragen, want ik heb altijd al voor Barça willen spelen", zei De Jong na afloop van die wedstrijd.

De selectie van Barcelona vertrok woensdag naar de Verenigde Staten. Daar speelt de ploeg van Xavi de komende tien dagen oefenwedstrijden tegen Juventus, Arsenal, Real Madrid en AC Milan. Vervolgens speelt Barcelona op 8 augustus tegen Tottenham Hotspur in de traditionele wedstrijd om de Trofeu Joan Gamper. Deze zal niet worden gespeeld in Camp Nou, want op die plek wordt de komende anderhalf jaar een vrijwel compleet nieuw stadion gebouwd.

Totdat het nieuwe stadion klaar is (verwachting is eind 2024), speelt Barcelona zijn thuiswedstrijden in het Estadi Olímpic Lluís Companys, het stadion van de Olympische Spelen in 1992 op de heuvel Montjuïc. Barcelona opent het nieuwe seizoen in La Liga op zondag 13 augustus met de uitwedstrijd bij Getafe, een week later komt Cádiz op bezoek in Catalonië.