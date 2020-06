Frenkie de Jong door spierblessure voorlopig aan de kant bij Barcelona

Hoelang De Jong moet herstellen van zijn blessure is nog niet duidelijk. Het is een forse tegenvaller voor zowel Barcelona als De Jong, die dit seizoen pas drie La Liga-wedstrijden aan zich voorbij moest laten gaan. In de thuiswedstrijd tegen Granada in januari was hij geschorst en ook de twee wedstrijden van afgelopen week tegen Leganés en Sevilla moest hij aan zich voorbij laten gaan. Nu is dus duidelijk dat dit te maken had met een blessure. De Jong speelde dit seizoen al 38 wedstrijden voor Barcelona, waarin hij twee keer tot scoren kwam.