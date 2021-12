Frenkie de Jong gekraakt in Spaanse media: ‘Een 2, hij speelde als een geest’

Barcelona, dat Memphis Depay tegen Elche vanwege een blessure miste, kon wel een succesje gebruiken, na twee competitiewedstrijden zonder een zege. De club werd anderhalve week geleden bovendien uitgeschakeld in de Champions League. Barcelona is voorlopig de nummer 7 van La Liga, met 15 punten minder dan koploper Real Madrid.

Na een uitstekende eerste helft stortte FC Barcelona als een kaartenhuis in elkaar tegen de degradatiekandidaat, zo zagen de Spaanse media ook. Het beschuldigende vingertje gaat zondag in de kranten grotendeels richting Frenkie de Jong, die in de 76ste minuut werd gewisseld.



,,Hij speelde als een geest", schreef El Desmarque. Hij kreeg een 2. ,,De Nederlander weer totaal onzichtbaar. Xavi haalde hem in de 75ste minuut naar kant, alsof het een seintje was dat zijn geduld met De Jong langzaam op raakt.”

Sport, dat hoorde dat De Jong na zijn wissel werd uitgefloten, gaf een iets hoger cijfer, maar nog steeds een dikke onvoldoende: 4. ,,Hij maakte geen gebruik van de ruimte op de vijandelijke helft en was ook niet precies genoeg in de combinatie. Alle kilometers die hij maakte, vertaalden zich niet in iets positiefs.”

Ook Mundo Deportivo was niet te spreken over het optreden van de oud-Ajacied. ,,De Jong was zichzelf niet. Hij was degene die het minst kon genieten van de minuten waarin Barcelona op zijn best speelde en kon zichzelf alleen maar nuttig maken door ballen te onderscheppen. Toch kwam hij te weinig in het spel voor en was het logisch dat hij gewisseld werd.”

Er was niet alleen maar kritiek die klonk. In Marca kreeg de middenvelder ook complimenten. ,,Hij zocht constant de verbinding en de pass richting Dembélé. De Jong viel op door zijn goede onderscheppingen, maar een deel van Camp Nou floot hem toch uit toen hij werd gewisseld.”

Diezelfde krant was vooral positief gestemd over een andere middenvelder: Gavi. Het 17-jarige toptalent speelde in de 19de minuut de hele Elche-verdediging voorbij, om vervolgens aan te leggen voor de 2-0 en zijn eerste goal voor de Catalanen. Het doelpunt was zo Messi-achtig, dat de krant toch even de vergelijking wilde leggen tussen het Spaanse talent en de Argentijnse vedette. ,,Gavi maakte zijn eerste doelpunt voor Barcelona op een jongere leeftijd dan Messi", schrijft de krant.

