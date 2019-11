Frenkie de Jong in Barcelona: de enige veldspeler die elke wedstrijd speelde

Door Edwin Winkels



Of hij spijt had dat hij Ajax voor FC Barcelona had verruild. De vraag van een journalist aan Frenkie de Jong, daags voor de wedstrijd woensdag tegen Borussia Dortmund, was verrassend en verwarrend. Spijt? Hij? Frenkie? De 22-jarige die dacht dat hij zware concurrentie voor een plaats op het blauwpaarse middenveld zou aantreffen maar álle 18 wedstrijden dit seizoen heeft gespeeld? De veldspeler met de meeste speelminuten bij Barça, 1469 in totaal? ,,Nee, spijt heb ik niet. Ik ben juist heel blij hier,” zei de Nederlander. Wat anders kon hij antwoorden?