Frenkie de Jong kan bij vernieuwd Barcelona weer doen waarin hij écht goed is

Dit weekeinde speelt FC Barcelona tegen Espanyol. De derby was in de herfst de eerste wedstrijd onder Xavi. De nieuwe trainer stuitte meteen op dezelfde problemen als zijn voorganger Ronald Koeman.

Barcelona had vaak de bal, maar deed er weinig mee. Een gebrek aan diepgang en dynamiek in het aanvalsspel en daarmee aan verrassing en scorend vermogen leidde onder meer in de Champions League tot een ontluisterende statistiek. In zes CL-potjes maakte Barcelona twee schamele doelpunten. Twee! Van alle 32 teams in de poulefase scoorden alleen Malmö en Dinamo Kiev nog minder.