Frenkie de Jong kan met FC Barcelona titel grijpen bij stadsgenoot na domper Real Madrid

Met samenvattingFC Barcelona is weer een stap dichter bij de Spaanse landstitel gekomen. De Catalanen knokten zich dankzij een doelpunt van Jordi Alba - na een assist van Frenkie de Jong - in de slotfase langs een tiental van Osasuna: 1-0. Doordat Real Madrid bij Real Sociedad verloor, kan Barcelona op 14 mei bij stadsgenoot Espanyol de landstitel grijpen.

Smullen was het voor rust bepaald niet in Camp Nou, waar Barcelona zaterdag Real Betis nog met grote cijfers klopte. De ploeg van Xavi speelde stroef en kwam geruime tijd nauwelijks tot kansen. Het gebrek aan aanvallende kracht is iets wat de Catalanen dit seizoen vaker opbrak. Barcelona kreeg weliswaar maar elf tegendoelpunten, maar scoorde voor dinsdagavond ‘slechts’ 59 keer.

Ook tegen Osasuna ging het dus niet gemakkelijk. En dat terwijl Barcelona al vanaf de 27ste minuut tegen tien man speelde, na een vroege rode kaart voor Jorge Herrando van Osasuna. Dat gebeurde mede dankzij Frenkie de Jong. Na een fraaie steekpass van hem kreeg Pedri vrije doortocht richting Osasuna-doelman Aitor Fernandez, maar de middenvelder werd door Herrando naar de grond gewerkt, met een rode kaart tot gevolg.

Volledig scherm Blije Barcelona-spelers na het late doelpunt van Jordi Alba. © AFP

De wedstrijd deed daardoor sterk denken aan die van Barcelona tegen Real Betis van zaterdag. Ook toen kreeg een speler van de bezoekende ploeg al na een half uur spelen rood. Maar waar Barcelona in die wedstrijd nog voor rust met drie doelpunten profiteerde, bleef dat tegen Osasuna achterwege. Sterker nog: een stroef Barcelona zag Gavi geblesseerd uitvallen.

Rug tegen de muur

Na rust drukte Barcelona het tiental van Osasuna, dat zaterdag de finale van de Copa del Rey tegen Real Madrid speelt, wel met haar rug tegen de muur. Kansen kwamen er dan ook volop. Ansu Fati, De Jong Robert Lewandowski en Ousmane Dembélé vuurden allemaal op het doel van Osasuna, maar stuitten een-voor-een op de uitblinkende doelman Fernandez.

In de 86ste minuut was het verzet van die doelman toch gebroken. De Jong kwam met een piekfijne voorzet op invaller Jordi Alba, die vanuit de lucht raak schoot in de korte hoek. Daardoor kwam er toch nog een overwinning voor Barcelona, dat de Spaanse landstitel kan ruiken. Barcelona won voor de elfde keer in 33 competitieduels met 1-0 en de Duitse doelman Marc-André ter Stegen hield al voor de 25ste keer dit seizoen zijn doel schoon.

Volledig scherm Frenkie de Jong speelde tegen Osasuna negentig minuten mee en was goed voor een assist. © AFP

Real Madrid onderuit in Sociedad

De titel is voor Real Madrid definitief uit zicht na een nederlaag bij nummer 4 Real Sociedad (2-0). De nederlaag van de Koninklijke werd ingeleid door een enorme blunder van Éder Militão. Vlak na rust gleed de Braziliaanse verdediger uit en ogenschijnlijk gedesoriënteerd speelde hij de bal verkeerd terug. Takefusa Kubo, nota bene een voormalig speler van Real Madrid, kon de bal daardoor in een leeg doel schuiven.

De gehavende Madrilenen, waar onder anderen Vinicus Junior (geschorst), Karim Benzema (rust), David Alaba, Ferland Mendy en Luka Modric (allen geblesseerd) ontbraken, kwamen daarna niet meer terug in de wedstrijd. Daniel Carvajal kreeg na een uur spelen bovendien zijn tweede gele kaart, waarna Ander Barrenetxea in de slotfase ook nog de 2-0 voor Real Sociedad binnenschoot.

Door de nederlaag van Real Madrid staat Barcelona met nog vijf duels te gaan maar liefst veertien punten los aan kop in La Liga. Wint de ploeg van Xavi over twee weken bij Espanyol, dan is de 27ste landstitel in de clubgeschiedenis een feit.

Elche als eerste Spaanse club gedegradeerd Elche speelt volgend jaar niet meer op het hoogste niveau in Spanje. De hekkensluiter verloor bij Almería (2-1) en kan daardoor niet meer genoeg punten halen om zich te handhaven in La Liga. De achterstand op nummer 17 Valencia bedraagt 17 punten. Elche speelde sinds 2020 in La Liga. De afgelopen twee seizoenen eindigde de club als zeventiende en dertiende.

