Frenkie de Jong met openingsgoal belangrijk voor Barcelona op bewogen avond in Cádiz

De wedstrijd werd in de tweede helft ruim 50 minuten stilgelegd vanwege een medisch noodgeval op de tribune. Een beveiliger waarschuwde scheidsrechter Carlos del Cerro Grande in de 82ste minuut van de wedstrijd dat er medisch noodgeval was op de tribune. Het spel werd stilgelegd, en een brancard en verzorging vertrokken richting de korte zijde achter het doel van Cádiz. Even later bracht doelman Ledesma een AED (automatisch defibrillator om te helpen bij reanimaties) naar de tribune.

Na twintig minuten besloot Del Cerro Grande de spelers de tunnel in te sturen. De toeschouwer werd met succes gereanimeerd en vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. De wedstrijd werd na een korte warming-up hervat en in een half leeg stadion uitgespeeld.

De stand was op het moment van de onderbreking 0-2 voor de Catalanen. Na een matige eerste helft doorbrak Frenkie de Jong in de tweede helft de ban met de openingstreffer op aangeven van Gavi. De Nederlander komt daarmee in een mooi rijtje: hij is de zesde Nederlandse speler bij Barcelona die in ten minste vier seizoen scoort. Ronald Koeman, Patrick Kluivert, Philip Cocu, Johan Neeskens en Johan Cruijff gingen hem voor.

Even later maakte Lewandowski, die nog geen 10 minuten daarvoor voor Depay het veld in was gekomen, de 0-2 van dichtbij. Ook de Poolse spits komt daarmee in een mooi rijtje. Hij is de eerste speler die zes doelpunten maakt in zijn eerste vijf La Liga-wedstrijden sinds Romário dat deed in 1993.

Nadat de wedstrijd was hervat, bepaalden invallers Ansu Fati en Ousmane Dembélé de uitslag op 0-4. Barcelona pakt in ieder geval tot zondagmiddag de leiding in La Liga. Real Madrid volgt op één punt en speelt morgen in eigen huis tegen Mallorca.

