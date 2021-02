Frenkie de Jong schiet Barça na worsteling met Granada naar halve finale Copa del Rey

Griezmann en Alba waren ook in de verlenging doeltreffend, maar de belangrijkste goal kwam van de voet van Frenkie de Jong. De middenvelder was na een schot van Lionel Messi attent en schoot de bal in de rebound binnen. Even daarvoor veroorzaakte de ingevallen Sergiño Dest een penalty. De ex-Ajacied deelde binnen de zestien een schouderduw uit. Federico Vico schoot raak vanaf de stip. Gelukkig voor Dest had de discutabele penalty geen grote gevolgen.



En zo had Barcelona na de verlenging tegen UE Cornellà ook vanavond extra tijd nodig in de Copa del Rey. Barça is de favoriet voor de winst van de beker na de vroege uitschakeling voor zowel Real als Atlético Madrid.