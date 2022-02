Frenkie de Jong ‘weer op de weg terug’ bij ‘dodelijk effectief’ FC Barcelona

Door de overwinning op Valencia staat Barcelona stevig op de vierde plaats. Nummer drie Real Betis heeft weliswaar vier punten meer, maar omdat Barcelona een wedstrijd minder gespeeld heeft, behoort een top drie-klassering tot de reële mogelijkheden voor de ploeg van onder anderen ook Luuk de Jong en Memphis Depay.

Waar Luuk de Jong het echter moest stellen met een invalbeurt en Depay al een tijdje uit de roulatie is door een achillespeesblessure, speelde Frenkie de Jong ruim een uur een prima wedstrijd bij Barcelona. AS Sport beloonde de international met een 7: ,,De Nederlander scoorde weer eens. Net als tegen Alavés laat hij zijn scoringsdrift zien door vaak in het strafschopgebied te verschijnen. Langzaamaan zit er weer een stijgende lijn in het spel van de oud-Ajacied en toont hij flarden van de oude De Jong.”

Volledig scherm Pierre-Emerick Aubameyang scoorde een hattrick in de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Valencia. © AFP

Ook Mundo Deportivo sprak lovende woorden over De Jong: ,,De Jong was zeer nauwkeurig in de aanname, zijn passing én met de blik naar voren door middel van kleine steekballetjes. Met zo'n geslaagd passje leidde hij de 0-2 in, die hij nota bene ook zelf afrondde.” Net als bij AS Sport gaf ook deze krant De Jong een zeven voor zijn optreden.

Zelf liet De Jong via een korte reactie op Instagram blij te zijn met drie punten voor Barcelona. Volgens trainer Xavi werd de 24-jarigeNederlander overigens uit voorzorg naar de kant gehaald. Voor Barcelona wacht donderdag weer de return in de Europa League tegen Napoli. Het eerste duel eindigde vorige week in 1-1.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Frenkie de Jong (@frenkiedejong) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Naast aandacht voor de Nederlander hadden de Spaanse kranten vooral oog voor de speelwijze van Barcelona en uitblinker Pierre-Emerick Aubameyang. Marca ziet dat Xavi ,,de weg omhoog gevonden” heeft.

De krant schrijft dat veelal toe aan een uitblinkende Pierre-Emerick Aubameyang, die met drie doelpunten de man van de wedstrijd was. ,,Barcelona heeft meer opties door Aubameyang. Barcelona schoot zes keer op doel, waarvan vier keer raak. Eerder dit seizoen hadden ze moeite met hun effectiviteit, maar vandaag waren ze dodelijk effectief.”

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.