Frenkie in Barcelona: ‘Messi is de beste voetballer ooit’

Als Frenkie de Jong iets over Barcelona wordt gevraagd, gaan zijn mondhoeken iets verder omhoog staan dan dat ze normaal doen. Vol enthousiasme vertelt hij over het moment dat de transfer naar Barcelona definitief was beklonken. ,,Ik was echt heel blij dat ik naar Barça kon. Toen het definitief was, heb ik het met mijn familie gevierd, maar niet te hard natuurlijk. Ik zit natuurlijk nog midden in een seizoen met Ajax.’’

Voor zijn definitieve keuze belde hij met Jasper Cillessen, die in 2016 de overstap maakte van Ajax naar Barcelona. ,,Ik heb hem over verschillende dingen wat gevraagd. Over de club, de training en de stad onder andere. Hij antwoordde op alles positief, waardoor ik zeker wist dat ik naar Barcelona wilde.’’

Naast Cillessen speelden er nog vele andere Nederlanders voor Barcelona, met Johan Cruijff als bekendste. Het duurt ook niet lang totdat zijn naam valt. ,,Hij was echt een goede voetballer, maar daarnaast heeft hij ook veel voor het voetbal betekend. Het door hem bedachte totaalvoetbal was een belangrijke vernieuwing in de sport.’’

Quote Barcelona is qua spelopvat­ting een beetje vergelijk­baar met Ajax Frenkie de Jong Spelen voor Barcelona was altijd al een jongensdroom voor de middenvelder. ,,Barça is echt een van mijn favoriet clubs. Ze spelen altijd mooi en aantrekkelijk voetbal met veel balbezit. Eigenlijk zijn ze qua spelopvatting een beetje vergelijkbaar met Ajax.’’

Als jong kind zag hij voor het eerst Camp Nou. Het stadion van zijn nieuwe club maakte veel indruk. ,,Echt een heel mooi stadion. Ik verheug me erop om daar te kunnen spelen’’, zegt De Jong, die vier jaar geleden het stadion al bezocht met zijn vriendin. ,,Ik ben toen met haar naar een wedstrijd tegen Real Betis geweest. Ik geloof dat het 4-0 werd, maar dat weet ik niet meer zeker.’’

Destijds zag hij Lionel Messi schitteren. De Argentijn is een groot idool van de man uit Arkel. ,,Ik vind hem de beste voetballer ooit. Zo compleet, slim én goed. Hij is eigenlijk van een heel ander niveau. Ik verheug me erop om met hem te spelen.’’