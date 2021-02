Frimpong bij basisdebuut ondanks comeback onderuit met Leverkusen

Aan kop in Ligue 1 PSG wint in zeer opvallende shirts van Nice, invalbeurt voor Bakker

13 februari Paris Saint-Germain speelde vandaag de laatste wedstrijd in aanloop naar de kraker tegen FC Barcelona in de Champions League van komende dinsdag in Camp Nou. De Franse topclub won in het Parc des Princes in zeer opvallende shirts met 2-1 van OGC Nice.