Fulham promoveert na zinderende verlenging en sensationele goal

Premier League-jackpotFulham speelt volgend seizoen weer in de Premier League. De Londenaren wonnen op Wembley in de finale van de play-offs na verlenging met 2-0 van Brentford FC, waardoor de club na één jaar afwezigheid terug is op het hoogste niveau. De eerste goal was een zeer curieuze, uiteindelijk werd Fulham-linksback Joe Bryan de held van de avond.

Het was de bekende 'wedstrijd om 180 miljoen’, het beslissende duel om promotie vanuit het Championship naar het walhalla van het Engelse voetbal. Die ging dit seizoen tussen de nummers drie (Brentford) en vier (Fulham) van het afgelopen seizoen op het tweede niveau, die in de halve finale van de play-offs in twee wedstrijden wonnen van respectievelijk Cardiff City en Swansea City.

Of het door de hoge belangen en bijbehorende druk kwam of niet, maar voor rust viel er nauwelijks iets te beleven, al was Fulham de iets betere ploeg. De ploeg in het wit kreeg ook na de pauze kansjes maar Neeskens Kebano (het Franse talent dat door zijn vader werd vernoemd naar Johan Neeskens) en Bobby Decordova-Reid kwamen niet tot scoren.

Een verlenging moest uiteindelijk de beslissing en daarin verzilverde Fulham het overwicht. De manier waarop dat gebeurde, was wonderlijk. In de 105de minuut schoot linksback Bryan een vrije trap van enorme afstand pardoes in de korte hoek, waarmee hij Brentford-keeper David Raya passeerde. De goalie rekende op een voorzet, aangezien de bal een beetje aan de zijkant van het veld lag, maar werd totaal verrast door de gehaaide en precieze inzet van Bryan.

Man van de wedstrijd

Direct daarna mocht voormalig Sparta-aanvaller Halil Dervisoglu invallen voor Brentford, maar het was Fulham dat scoorde. Na een knappe combinatie schoot de mee opgestoomde Bryan zijn tweede van de avond binnen, waarmee hij zichzelf tot absolute man van de wedstrijd kroonde. De 2-1 van Henrik Dalsgaard in de slotseconde kwam veel te laat.

Zodoende speelt Fulham volgend jaar op het hoogste Engelse podium. The Cottagers promoveren daarmee direct weer terug naar de Premier League. In 2017/18 promoveerde de club, vorig jaar volgde een degradatie, maar nu is de club onder manager Scott Parker alweer terug.

Eerder promoveerden Leeds United en West Bromwich Albion al naar het hoogste niveau. Norwich City, Watford en Bournemouth degradeerden het afgelopen seizoen uit de Premier League.

