Gakpo en Van Dijk met Liverpool onderuit tegen Bournemouth, Salah mist strafschop

Volop steun voor Gary Lineker na rel rond na­zi-uit­spraak, BBC neemt ook geen interviews af

Waar donderdag nog bekend werd gemaakt dat de BBC Gary Lineker niet op zijn vingers ging tikken na zijn felle kritiek op het asielbeleid van de Britse regering, kwam vrijdag naar buiten dat de presentator voorlopig toch niet te zien zal zijn bij Match of the Day. Daarmee lijkt de Britse omroep zichzelf flink in de vingers te snijden.