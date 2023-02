Gakpo scoort zijn eerste doelpunt voor Liverpool

Ryan Graven­berch mist competitie­wed­strijd Bayern, wel weer optie tegen Paris Saint-Ger­main

Ryan Gravenberch ontbreekt zaterdag in de competitiewedstrijd van Bayern München tegen VfL Bochum. De 20-jarige middenvelder is nog onvoldoende hersteld van een lichte knieblessure, die hem in de vorige competitiewedstrijd tegen VfL Wolfsburg ook al aan de kant hield.