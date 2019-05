Galatasaray voor 22ste keer kampioen na zege op Istanbul Basaksehir

De bezoekers van Basaksehir openden nog wel de score. Na ruim een kwartier scoorde Riad Bajic op aangeven van Eljero Elia. Galatasaray, waar Donk in de rust werd gewisseld, kwam meteen in de tweede helft op gelijke hoogte. Sofiane Feghouli kopte de bal tegen de lat en scoorde in de rebound fraai met een omhaal. Nigeriaans international Henry Onyekuru, die door Galatasaray wordt gehuurd van Everton, zorgde in de 64ste minuut met een kopbal voor de 2-1 en daarmee voor de 22ste landstitel. Vorig seizoen werd Galatasaray ook al kampioen van Turkije, toen ook nog dankzij een grote bijdrage van de Rotterdamse aanvaller Garry Mendes Rodrigues.



Elia was dit seizoen goed voor een goal en twee assists in 21 competitieduels voor Istanbul Basaksehir, dat van speelronde 11 tot en met speelronde 31 nog bovenaan stond in de Turkse competitie. De in 2014 opgerichte club eindigde de afgelopen seizoenen al als vierde, vierde, tweede en derde. Dit seizoen zal het team met bekende namen als Arda Turan, Demba Ba, Emmanuel Adebayor, Robinho en Emre Belözoğlu dus opnieuw tweede worden.