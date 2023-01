Gareth Bale (33) verrast en zet per direct punt achter imposante loopbaan

Bale maakte in 2006 zijn debuut bij Southampton en verdiende al snel een miljoenentransfer naar Tottenham Hotspur, waar hij uitgroeide tot een van de gevaarlijkste aanvallers van de Premier League. In 2013 verkaste hij voor een toenmalig recordbedrag van honderd miljoen euro naar Real Madrid, waar hij onder meer drie landstitels won en vijf keer de Champions League-bokaal in de lucht mocht tillen.



Bale stond negen jaar onder contract in Madrid, maar kon de hoge verwachtingen nooit écht waarmaken. Toch betaalde hij zijn transfersom in 2018 deels terug, door met twee treffers goud waard te zijn in de gewonnen Champions League-finale tegen Liverpool. Hij won in totaal liefst vijf keer de Champions League met De Koninklijke. Ook werd hij drie keer landskampioen en schitterde hij in de Spaanse bekerfinale tegen FC Barcelona aan het einde van zijn eerste seizoen, toen Cristiano Ronaldo geschorst moest toekijken in Mestalla en daar zag hoe Bale zijn tegenstander Marc Bartra voor schut zette met een sublieme sprint langs de zijlijn. In het seizoen 2020/21 speelde Bale nog een jaar op huurbasis bij oude liefde Tottenham Hotspur, maar dat werd geen succes. Afgelopen zomer koos de aanvaller voor een vertrek uit Europa. In Los Angeles droeg hij bij het in 2014 opgerichte LAFC met drie goals in dertien duels bij aan de eerste MLS Cup-zege ooit van de club.