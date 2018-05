Garry Mendes Rodrigues, van postsorteerder tot ster bij Galatasaray

Volledig scherm Garry Mendes Rodrigues op het besneeuwde veld van FC Dordrecht in januari 2013. © Richard van Hoek Fotografie Voor het bijzondere verhaal van Garry Mendes Rodrigues moeten we terug naar mei 2012. De Rotterdamse Kaapverdiaan is dan nog postsorteerder bij TNT en voetbalt op zondagmiddag zijn wedstrijdjes in de 1e Klasse B bij FC Boshuizen in Leiden. ,,Als ik zie hoe snel het met mij gegaan is, kan ik daar soms wel tranen van krijgen. Of ik trots ben op mezelf? Ja, heel erg trots," zei hij vorig jaar nog in dit ontwapenende interview aan RTV Rijnmond. Zijn weg naar de top heeft hij vooral te danken aan zijn eigen kwaliteiten, maar ook aan Rob Jacobs. De toenmalig trainer van XerxesDZB zag Rodrigues regelmatig schitteren op de amateurvelden en liet via de kranten en televisie weten dat 'de profclubs in Nederland lagen te slapen.'

Binnen halfjaar naar Bulgarije

ADO Den Haag durft het wel aan en geeft de voormalig jeugdspeler van Feyenoord (van zijn veertiende tot zijn zeventiende speelde hij op Varkenoord) in juli 2012 een contract, maar verhuurde hem direct aan FC Dordrecht. Onder de vleugels van technisch directeur Marco Boogers en trainer Harry van den Ham grijpt hij zijn kans in het profvoetbal. Op 10 augustus 2012 maakt Rodrigues zijn debuut in het profvoetbal bij FC Emmen - FC Dordrecht (1-1). Daarna gaat het het hard. Met vijf goals en zes assists in 23 duels trekt hij de aandacht van de Bulgaarse topclub Levski Sofia, dat 300.000 euro voor hem overheeft. ADO Den Haag en FC Dordrecht twijfelen niet: verkopen die jongen. ADO krijgt 200.000 euro, Dordt 100.000 euro. ,,Wij dachten in de kleedkamer allemaal: veel te vroeg om naar het buitenland te gaan, daar horen we nooit meer wat van. Bulgarije heeft niet de beste reputatie, maar Garry heeft de laatste jaren bewezen dat we het allemaal verkeerd hebben gezien. Ik volg zijn carrière nauwlettend en ben trots op hem," zegt Björn Vlasblom (28), in dat halfjaar bij FC Dordrecht zijn teamgenoot. ,,Ik kende Garry al uit de jeugd bij Feyenoord, toen ik met Sparta vaak tegen hem speelde. Toen was hij al een speler met grote kwaliteiten. Met zijn snelle dribbels was hij niet te stoppen, maar Feyenoord vond hem te klein. Dat hij daar werd weggestuurd was een grote klap voor hem, maar hij is altijd hard blijven werken en is via een mooie omweg alsnog in de top gekomen."

Volledig scherm Garry Mendes Rodrigues in duel met Stefan de Vrij tijdens een oefenduel tussen FC Dordrecht en Feyenoord in de zomer van 2012. © PICS UNITED

Vier transfers in vier jaar

Bij Levski Sofia dendert Rodrigues vrolijk door op de flank. Met 21 doelpunten en 13 assists in 47 wedstrijden verdient hij in januari 2014, nog geen jaar na zijn vertrek uit Dordrecht, een transfer naar Elche. Met die club speelt hij vervolgens anderhalf jaar in La Liga, tegen clubs als Atlético Madrid, FC Barcelona en Real Madrid. Elche eindigt in die seizoenen als zestiende en dertiende, maar wordt wegens financiële problemen teruggezet naar de Segunda División. Voor Rodrigues is er ondanks zijn niet zo bijzondere statistieken (3 goals en 3 assists in 42 duels) toch weer interesse, nu vanuit Griekenland. PAOK Saloniki neemt hem in august 2015 voor een bedrag van 250.000 euro over van Elche. Bij PAOK schittert Rodrigues in de Griekse competitie, voorronde van de Champions League (tegen Ajax) en de Europa League.

Volledig scherm Garry Mendes Rodrigues bij zijn presentatie bij Galatasaray. © Getty Images Het levert hem in januari 2017, nog geen vier jaar na zijn vertrek uit Dordrecht, een nieuwe transfer op. Rodrigues maakt de overstap naar de Turkse recordkampioen Galatasaray. Met een prijskaartje van 3,5 miljoen euro om zijn nek kan Rodrigues de fanatieke supporters van Galatasaray in de eerste maanden nog niet overtuigen. Zowel Jan Olde Riekerink (slechts zes wedstrijden) als diens opvolger Igor Tudor gebruiken Rodrigues vooral als invaller. Dit seizoen is Rodrigues vanaf de eerste speelronde basisspeler bij Galatasaray, resulterend in tien goals en elf assists in 39 duels. Bij slechts één wedstrijd, uitgerekend in de derby tegen Fenerbahçe, moet hij vanaf de bank toekijken. ,,Garry is dit seizoen echt een grote meneer geworden in Turkije," zegt Yordi Yamali, presentator van FC Buitenland en supporter van Galatasaray. ,,De Franse spits Bafétimbi Gomis is met 28 goals de grote ster, maar daarna volgt Garry al snel. Hij speelt in dienst van de spits, maar komt vanaf de linkerflank ook graag naar binnen om met zijn rechterbeen uit te halen. Als hij op snelheid ligt, is hij niet meer in te halen. Scouts van Newcastle United en Olympique Lyon hebben hem de laatste tijd al regelmatig bekeken, maar de supporters zien hem graag blijven en zelf heeft hij het ook uitstekend naar zijn zin in Istanbul. Hij voelt de waardering van zijn medespelers en supporters. Dat zie je terug in zijn spelplezier en zelfvertrouwen."

In de laatste drie duels was Rodrigues steeds beslissend. Een gelijkspel in de uitwedstrijd bij Göztepe is zaterdagavond (18.00 uur) genoeg voor de 21ste landstitel in de clubhistorie, al loeren achtervolgers Fenerbahçe (met Vincent Janssen) en Istanbul Basaksehir (met Eljero Elia) nog op een misstap. Aan Rodrigues en zijn teamgenoten om dat te voorkomen. Daarna kan er feest worden gevierd. Eerst met de supporters in Istanbul, daarna met vrienden in Rotterdam en op Kaapverdië. Rodrigues zal komende zomer ongetwijfeld nog wel eens terugdenken aan die lange dagen in de winter van 2012, toen hij urenlang pakketjes sorteerde bij TNT en zich vervolgens naar de training moest haasten. Hij vormt het levende bewijs dat opgeven nooit een optie is.

Volledig scherm Garry Mendes Rodrigues met zijn Franse collega-aanvaller Bafétimbi Gomis, dit seizoen al goed voor 28 doelpunten voor Galatasaray. © Photo News