Geblesseerde Van Dijk en Thiago krijgen excuses van Pickford en Richarlison

Van Dijk moest al in de elfde minuut van het veld nadat hij in botsing was gekomen met de doelman van Everton. Pickford ging wild het duel in maar kreeg geen strafschop tegen omdat Van Dijk buitenspel stond. De scheidsrechter besloot ook geen kaart uit te delen. Liverpool-coach Jürgen Klopp zei na afloop dat de blessure van Van Dijk er niet goed uitzag en vond ook dat een doelman niet zo kan inkomen.



,,Jordan kwam na afloop naar me toe en bood zijn excuses aan en vroeg me dat aan Virgil te zeggen", zei Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson. ,,Iedereen vraagt ons erover, dus ik denk dat het een rode kaart had moeten zijn.”



Liverpool moet ondertussen vrezen voor langere afwezigheid van Van Dijk, die volgens Britse media mogelijk een ernstige knieblessure aan het duel heeft overgehouden.