Geen doelpunten en geen publiek bij historisch duel tussen de Korea's

De veelbesproken WK-kwalificatiewedstrijd tussen Noord-Korea en Zuid-Korea in Pyongyang heeft geen winnaar opgeleverd. De mensen die stadion Kim Il-sung in mochten, naar verluidt slechts een paar waaronder FIFA-president Gianni Infantino, kregen ook geen doelpunten te zien: 0-0.

Het gastland zal het meest tevreden zijn met de uitslag, aangezien Noord-Korea op de wereldranglijst aanzienlijk lager staat dan het buurland (37e tegenover 113e) dat met Son Heung-min van Tottenham Hotspur ook nog over een topvoetballer beschikt. Beiden landen hebben na drie van de acht kwalificatieduels zeven punten, op basis van het doelsaldo is Zuid-Korea de koploper. Alleen de groepswinnaar gaat door naar de volgende kwalificatieronde op weg naar het WK 2022 in Qatar. Op 4 juni staan de buurlanden weer tegenover elkaar, dan in Zuid-Korea.

Voor het eerst troffen de twee landen, die technisch gesproken nog altijd met elkaar in oorlog zijn, elkaar in competitieverband in Pyongyang. Voorheen werden zulke duels altijd buiten Noord-Korea gespeeld. In 1990 speelden ze wel een keer tegen elkaar in het geïsoleerde noorden, maar dat ging om een oefeninterland.