Geen Supercup op Spaanse nationale tv vanwege mensenrechtensituatie

In de nieuwe opzet van de Supercup nemen landskampioen FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid en Valencia het van 8 tot en met 12 januari tegen elkaar op in het King Abdullah Sports City-stadion in Jeddah. Volgens de Spaanse krant AS is er een contract voor drie jaar afgesloten met Saudi-Arabië via het sportbedrijf Kosmos van Barcelona-speler Gerard Piqué. Met het driejarige contract krijgt de bond volgens de krant 120 miljoen euro.