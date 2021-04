Geen zesde Champions League op rij voor Lyon na uitschakeling door PSG

De Franse club verloor de thuiswedstrijd in de kwartfinales tegen Paris Saint-Germain met 1-2. Het eerste duel in Parijs was geëindigd in 1-0 voor Lyon. De return was met twee weken uitgesteld na een corona-uitbraak in de selectie van Lyon.



Paris Saint-Germain speelt in de halve finales tegen FC Barcelona Femení, de ploeg van international Lieke Martens. Barcelona heeft in de Spaanse competitie een doelsaldo van 119-4 heeft na 23 zeges in 23 duels. Bayern München, de club van aanvaller Lineth Beerensteyn, neemt het in de andere halve finale op tegen Chelsea.