Gefrustreerde Guardiola gaat in slotfase tekeer tegen vierde man

Samenvatting Rake strafschop­pen Cristiano Ronaldo helpen Juventus aan zege bij Genoa

13 december Juventus heeft de uitwedstrijd bij Genoa met 3-1 gewonnen. Cristiano Ronaldo was de grote man bij de landskampioen, waar basisspeler Matthijs de Ligt in de blessuretijd werd gewisseld. Ronaldo zorgde in de slotfase met twee rake strafschoppen voor de drie punten.