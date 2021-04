Gefrustreerde Zlatan beledigt arbiter en krijgt rood

Wat Ibrahimovic zou hebben geroepen, is niet duidelijk. Het duel eindigde in Stadio Ennio Tardini in een zege voor AC Milan (1-3). Het was voor Zlatan al zijn tweede rode kaart van het seizoen. Eerder haalde hij het einde niet in het bekerduel met Inter.



Toen Zlatan vanavond in de zestigste minuut werd weggestuurd leidde AC Milan met 2-0 door goals Ante Rebic (assist Ibrahimovic) en Franck Kessié. Hoewel Parma door Riccardo Gagliolo snel profiteerde van de numerieke meerderheid kwam de thuisploeg niet meer tot scoren. Dat deden de bezoekers wel. Diep in blessuretijd verdubbelde Rafael Leão de marge weer tegen de ploeg van basisspeler Graziano Pellè en de geblesseerde Joshua Zirkzee.