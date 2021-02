Gehavend Bayern verslaat Tigres in finale WK clubs

In­ter-trai­ner Conte baart opzien: middelvin­ger voor Juventus-voorzitter

10 februari Juventus bekerde gisteren ten koste van Internazionale door naar de finale van de Coppa Italia, door in eigen huis met 0-0 gelijk te spelen (heenwedstrijd 1-2 zege). In Italië ging het na het duel echter meer over de ruzie tussen Inter-trainer Antonio Conte en Juventus-voorzitter Andrea Agnelli dan over de wedstrijd.