‘Geld heeft geen rol gespeeld in mijn keuze’

Door Freek Jansen



,,Het is net alsof we in een film zitten.’’ Oma Jo vertelt op een heel enthousiaste manier over de voorbije dagen. Samen met de andere oma (Uschi), ­vader Frank en moeder Vivian zit ze in de lobby van hotel Victoria, in het centrum van Turijn. Op tafel ligt de Italiaanse krant Tuttosport. ,,Moet je eens kijken, tien pagina’s, alleen maar over Matthijs’’, laat de familie vol trots zien.