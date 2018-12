Gemengde gevoelens voor Memphis na knappe comeback Lyon in Lille

Al na een halfuur pakten donkere wolken zich samen boven de ploeg van trainer Bruno Génésio. Loic Remy en Nicolas Pepe zorgden voor een snelle 2-0 voorsprong voor de thuisploeg en Maxwell Cornet, midweeks tegen Manchester City (2-2) nog de grote man met twee goals, viel met een blessure uit. Memphis onderscheidde zich alleen met een gele kaart na een wilde tackle op Thiago Mendes.



Na rust deed Lyon, met ook Kenny Tete in de basis, er een schepje bovenop. Memphis kreeg de uitgelezen kans om iets aan de achterstand te doen, maar de Nederlander schoot een strafschop huizenhoog over. Even later nam hij revanche door Bertrand Traoré, oud-speler van Vitesse en Ajax, op weg te sturen naar de 2-1. Het was het achtste doelpunt op rij voor Lyon waarbij Memphis betrokken was.



In de absolute slotfase mocht Lyon toch nog juichen. Invaller Moussa Dembélé schoot van dichtbij raak en zorgde zo dat de Franse nummer 2 sinds 7 oktober ongeslagen blijft. Bovendien werd de aanval van Lille, op een punt achterstand derde, voorlopig afgeslagen. De soevereine koploper Paris Saint-Germain kan de clubs morgen bij winst in Bordeaux al op 17 en 18 punten achterstand zetten.