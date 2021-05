Gemiste kans Ziyech wordt Chelsea niet fataal, El Ghazi matchwinner Villa

Premier LeagueHakim Ziyech heeft met Chelsea goede zaken gedaan in de strijd om een Champions League-ticket. Het Londense onderonsje met Fulham werd zaterdag met 2-0 gewonnen op Stamford Bridge. Anwar El Ghazi hielp Aston Villa later op de avond aan een 1-2 uitzege bij Everton.

Ziyech scoorde dit seizoen pas één keer in de Premier League en vanavond had de voormalig Ajacied zijn tweede op de schoen. Na een voorzet van Timo Werner had Ziyech de bal voor het binnenlopen, maar de international van Marokko stuitte van dichtbij op doelman Alphonse Aréola. Ziyech baalde stevig, want bij zijn gemiste kans stond het pas 1-0 voor Chelsea en hij had zijn ploeg dus met een fijn gevoel aan de thee kunnen brengen.

Volledig scherm Hakim Ziyech baalt van zijn gemiste kans. © EPA

De gemiste kans van Ziyech, die na ruim een uur werd gewisseld, werd Chelsea echter niet fataal. Kai Havertz had voor de 1-0 gezorgd en het was aan Chelsea-doelman Edouard Mendy te danken dat het vlak voor rust niet 1-1 werd. Een van richting veranderd schot van Ola Aina ging bijna binnen, maar Mendy bracht alsnog redding. Hij zorgde er zodoende voor Chelsea met een voorsprong de rust in ging.

Na rust was het wederom Havertz die toesloeg. Na vier minuten in de tweede helft maakte de Duitser zijn tweede van de wedstrijd en daarmee bepaalde hij de eindstand op 2-0. Door die zege van Chelsea staan The Blues nu steviger op de vierde plek, een plek die recht geeft op een Champions League-ticket. De voorsprong op West Ham United (dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft) is zes punten. Voor Fulham daarentegen dreigt degradatie. De achterstand op de veilige zeventiende plek is liefst negen punten.

El Ghazi

Anwar El Ghazi was de grote man bij Aston Villa. In de uitwedstrijd tegen Everton zorgde de ex-Ajacied tien minuten voor tijd voor de winnende goal: 1-2. Het was alweer zijn achtste doelpunt van het seizoen. El Ghazi werd bovendien de eerste speler sinds Christian Benteke (2014-2015) die zes uitgoals maakte voor Villa in één Premier League-seizoen.

In de eerste helft kwamen Ollie Watkins (0-1) en Dominic Calvert-Lewin tot scoren. Door de zege klom Aston Villa naar de negende plaats met 48 punten uit 33 duels. Everton staat achtste met 52 uit 33.

Volledig scherm Anwar El Ghazi haalt uit voor de winnende goal. © Pool via REUTERS