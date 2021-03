Genegeerd bij Oranje, maar juichen als een leeuw: Weghorst bijt van zich af na jubileumgoal

Nadat Wolfsburg vanmiddag al vroeg op 0-1 was gekomen (via een eigen goal van Josh Sargent) maakte Weghorst er vlak voor rust 0-2 van. Het was niet zijn moeilijkste goal ooit, maar met zijn intikker noteerde hij wél doodleuk zijn vijftigste doelpunt in de Bundesliga. De manier waarop hij zijn jubileumgoal vierde, was bijzonder. Bij het weglopen leek hij een brullende en met zijn klauwen gebarende leeuw na te doen. Een verkapte boodschap naar bondscoach Frank de Boer, dat kan bijna niet anders: Weghorst laat zien dat het Oranje-publiek hem niet moet vergeten. Uiteindelijk werd het overigens 1-2, na een treffer van Kevin Mohwald.