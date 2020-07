Genieten van de mooiste goals van Hernán Crespo, voormalig duurste spits ooit

Na zijn debuut in het seizoen 1993 heeft Crespo als spits van River Plate drie seizoenen nodig om zichzelf in de kijker te spelen van Europese clubs. Met twee Argentijnse landstitels op zak vestigt Crespo zijn naam als potentiële topspits pas echt in 1996. In het toernooi om de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League, brengt hij River Plate met vijf goals naar de finale. In die finale tegen CD América zorgt hij met twee goals voor de eindzege in de Copa Libertadores en weten ze het bij River Plate ook: spitsen die in de belangrijkste wedstrijden de goals aaneen rijgen, verkassen naar Europa. Óók omdat Crespo het Argentijnse elftal op de Olympische Spelen van 1996 naar de finale tegen Nigeria helpt. De finale wordt verloren, maar Crespo maakt indruk op de Spelen met zes goals in zes wedstrijden.