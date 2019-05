Genk dicht bij Belgische titel na winst op Royal Antwerp

Roeslan Malinovski zette de thuisploeg in de 25ste minuut op voorsprong. De Oekraïense middenvelder benutte een strafschop. In de tweede helft liep Genk via doelpunten van Mbwana Samatta uit Tanzania en de Japanner Junya Ito uit naar 3-0. In de slotfase maakte Bryan Heynen er via een strafschop nog 4-0 van.