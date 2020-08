Genoa speelt zich zonder Schöne simpel veilig, Lecce derde degradant

US Lecce bleef op de slotavond dus achttiende, ook omdat het zelf met 3-4 verloor van Parma in het Stadio Via del Mare. Lecce is daarmee na het al eerder gedegradeerde SPAL en Brescia de derde club die afzakt naar de Serie B. Lecce en Brescia promoveerden vorig jaar, maar keren na een jaar dus weer terug naar de Serie B. Hellas Verona promoveerde vorig jaar via de play-offs, maar werd dit seizoen knap negende in de Serie A. Er was vanavond dus niets meer om voor te spelen voor Verona en Genoa stond bij rust al met 3-0 voor.



Dat het geen lastig avond zou gaan worden voor Genoa was al wel voorspeld door de kenners van het Italiaanse voetbal. Hellas Verona-captain Miguel Veloso speelde namelijk jarenlang bij Genoa, waar hij trouwde met de dochter van voorzitter Enrico Preziosi. Ivan Jurić, de coach van Verona, sloot zijn spelersloopbaan af met vier seizoenen bij Genoa en was daar de afgelopen jaren drie periodes trainer.



Genoa degradeerde in 1995 voor het laatst en keerde toen pas in 2007 weer terug, als nummer drie in de Serie B achter Juventus en Napoli. Lasse Schöne speelde dit seizoen 32 competitieduels, maar was vanavond dus niet meer nodig, zo oordeelde zijn coach Davide Nicola. De 34-jarige Deen heeft nog een jaar contract bij de club uit Genua, die hem een jaar geleden voor 1,5 miljoen euro overnam van Ajax.