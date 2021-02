Geschorste Hoedt ziet Lazio winnen van Sampdoria

Samenvatting Inter aan kop dankzij goedkope strafschop na tackle Hoedt en 300ste goal Lukaku

14 februari Internazionale heeft de koppositie in de Serie A overgenomen van AC Milan, dat zaterdag verrassend met 2-0 verloor bij laagvlieger Spezia Calcio. Inter won vanavond in San Siro met 3-1 van Lazio en heeft nu een punt meer dan de stadgenoot. Volgende week zondag (15.00 uur) staan Inter en Milan tegenover elkaar in San Siro.