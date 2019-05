Geschorste Neymar mag titelfeest PSG niet meevieren

Vierde plek Bosz gaat voor Champions League: ‘Daar had niemand het over’

11:03 Peter Bosz weet wat zijn Bayer Leverkusen te doen staat in de laatste speelronde van de Bundesliga. ,,We moeten winnen, daar draait alles om. En als het even kan, met veel doelpunten verschil'', zei Bosz een dag voor de slotwedstrijd tegen Hertha BSC.