Gewisselde Justin Kluivert krijgt rood en ziet ploeg punten morsen

De 22-jarige Amsterdammer zou zich verbaal hebben misdragen langs de lijn. De vrouwelijke scheidsrechter, die regelmatig wedstrijden in de Ligue 1 fluit en vorig jaar de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Letland leidde, stuurde Kluivert daarop met rood weg. De 38-jarige Française had kort na rust ook al de Braziliaanse aanvoerder Bonfim Dante van Nice met twee gele kaarten van het veld gestuurd.

De wedstrijd in Straatsburg eindigde in 0-0. Nice, met Pablo Rosario de hele wedstrijd in de ploeg en Calvin Stengs in de slotfase als invaller, staat nu op de tweede plaats in de Ligue 1. De achterstand op Paris Saint-Germain bedraagt maar liefst 13 punten. PSG speelt zaterdagavond tegen Saint-Étienne.