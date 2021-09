Gezondheid toch weer verslechterd: icoon Pelé opnieuw op intensive care

Pelé, die nog maar zelden in het openbaar verschijnt, onderging vorige week een operatie om een tumor in de dikke darm te verwijderen.



De drievoudig wereldkampioen (1958, 1962 en 1970) werd twee weken geleden opgenomen in het ziekenhuis. De oud-speler van Santos en New York Cosmos sukkelt al jaren met zijn gezondheid. Het ziekenhuis gaf vandaag geen informatie over de gezondheid van de drievoudig wereldkampioen.