Gezondheid van Pelé gaat weer achteruit: ook problemen aan nieren en hart

De laatste periode leek het nog de goede kant op te gaan met Pelé. “Zijn toestand blijft verbeteren, met name de luchtweginfectie”, aldus zijn doktoren anderhalve week geleden.

Bij Pelé werd vorig jaar darmkanker geconstateerd, waarna een tumor is verwijderd. Hij werd eind november opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. De drievoudig wereldkampioen (1958, 1962, 1970) heeft volgens de Braziliaanse media uitzaaiingen in zijn lichaam.