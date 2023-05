Gianluigi Buffon (45) maakt met zijn jeugdliefde Parma kans op terugkeer naar Serie A

Die vierde plaats is goed voor een plek in de halve van de play-offs om promotie naar de Serie A. Parma kwam vanavond via voormalig Italiaans (twee keer) en Argentijns (drie keer) international Franco Vázquez (34) al vroeg op voorsprong in het Stadio Ennio Tardini. Via de Finse spits Joel Pohjanpalo, die zijn negentiende treffer van het seizoen maakte, kwam Venezia kort voor rust terug tot 1-1. In de 78ste minuut tekende Driss Camara voor de winnende 2-1 voor Parma, dat daarmee Cagliari op doelsaldo voorbleef en als vierde eindigde in de Serie B.

Net als nummer drie Bari is Parma al geplaatst voor de halve finales van de play-offs. In de kwartfinales van de play-offs staan volgende week Cagliari - Venezia en Südtirol - Reggina op het programma. De winnaars van die duels nemen het dus op tegen Bari en Parma, waarna uiteindelijk een finale volgt om het derde en laatste ticket naar de Serie A. Kampioen Frosinone (van coach Fabio Grosso) en nummer twee Genoa (van coach Alberto Gilardino en middenvelder Kevin Strootman) waren al zeker van een terugkeer naar de Serie A.

Buffon keepte dit seizoen 17 van de 38 competitieduels. Tweede doelman Leandro Chichizola (33) en derde doelman Edoardo Corvi (22) keepten de andere duels. Op 10 januari keepte Buffon ook in de achtste finales van de Coppa Italia tegen Inter, dat toen na verlenging met 2-1 won. Buffon keerde die avond terug in San Siro in Milaan, de plek waar hij op 19 november 1995 zijn profdebuut maakte als 17-jarige keeper. Hij hield die middag zijn doel schoon (0-0) tegen toenmalig topspelers van AC Milan als Franco Baresi, Paolo Maldini, Marcel Desailly, Roberto Baggio en George Weah.

Buffon staat inmiddels op 974 wedstrijden in clubverband: 265 voor Parma, 685 voor Juventus en 25 voor Paris Saint-Germain. Daarnaast keepte hij 176 interlands voor Italië, waarmee hij in 2006 wereldkampioen werd nadat Frankrijk in Berlijn na strafschoppen werd verslagen.

Buffon keerde in 2021 na twintig jaar terug bij Parma, waarmee hij in 1999 al de UEFA Cup en Coppa Italia won met teamgenoten als Lilian Thuram, Fabio Cannavaro, Juan Sebastián Verón, Enrico Chiesa en Hernán Crespo. In februari 2022, een halfjaar na zijn terugkeer bij zijn jeugdliefde, verlengde hij zijn contract bij Parma al met twee jaar. ,,Ik kan nog altijd alles geven. Dat wil ik zo lang mogelijk blijven doen, want ik haal hier altijd veel plezier en voldoening uit", zei hij toen.

