Gigantische blunder De Gea helpt Brentford op voorsprong

Met video Thijs Dallinga fleurt debuut bij Toulouse op met goal op ‘Nederlands feestje’ tegen Nice

Op een ‘Nederlands feestje’ in het Stadium de Toulouse heeft debutant Thijs Dallinga meteen van zich laten horen in de Ligue 1. De oud-spits van Excelsior, die afgelopen seizoen een belangrijk aandeel had in de promotie van de Rotterdammers naar de eredivisie, zorgde ervoor dat de promovendus Toulouse een punt overhield tegen Nice (1-1).

7 augustus