‘Gio’ kan nu écht beginnen in China: ‘Na de zorgen om mij is het nu andersom’

Door Mikos Gouka



De situatie in de wereld is zo ernstig, het is bepaald geen logische tijd voor een schaterlach. Maar Giovanni van Bronckhorst beantwoordt de vraag of hij met de wetenschap van nu alles anders had gedaan toch maar met een kleine grinnik. ,,Het was China of mee blijven kijken bij de City Football Group, die ook een club in New York hebben’’, zegt de 45-jarige hoofdtrainer van Guangzhou R&F.